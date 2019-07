Tysk kaptajn fra migrantskib stilles for retten på Sicilien

Carola Rackete blev anholdt lørdag efter at have tiltvunget sig adgang til italiensk havn med sit skib med migranter om bord.

Domstolen i byen Agrigento vil tirsdag morgen afgøre, om hun skal forblive i husarrest under efterforskningen af hendes omstridte redningsaktion, siger en retskilde.

Rackete og den tyske Sea Watch-gruppe er kommet til at udstille den splittelse, der er i Italiens regering om at holde de italienske havne lukket for redningsskibe med migranter.

Indenrigsminister Matteo Salvini har kaldt hende en pirat og en menneskesmugler, mens venstreorienterede politikere har hyldet hende som helt.

Rackete havde været til havs i over to uger med 41 afrikanske migranter om bord. Hun afventede, at Italien eller et andet land i EU ville tage imod hendes skib.

Tyskland har anmodet om, at hun sættes på fri fod.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, fortalte på et EU-møde forbundskansler Angela Merkel, at det var op til en domstol at afgøre.

Italiens regering beskylder Rackete for at bringe fire politifolks liv i fare, da hun pressede sig forbi en patruljebåd og gik til kaj med "Sea-Watch 3" på øen Lampedusa. Hun skal også have ignoreret et flådefartøjs ordre om at vende om.