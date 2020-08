Tysk initiativ mod corona vil ramme fodbold og private fester

Det skal i fremtiden koste knap 375 kroner at gå uden mundbind på aftalte steder, og der må højst deltage 25 personer ved private fester.

Planen skal torsdag diskuteres på en videokonference mellem forbundskansler Angela Merkel og ministerpræsidenterne i de 16 tyske delstater. Det sker på et videomøde, som startede 11.00.

For at en plan kan sættes i værk, skal den have accept fra delstaterne.

Hvad angår forbuddet mod tilskuere til fodbold og lignende arrangementer, så vil der måske kunne gøres undtagelser i regioner, hvor det er lykkes at bringe smittetallet langt ned.

Men det vil kræve, at arrangørerne er i stand til at kontrollere, at de tilskuere, der møder op, kommer fra den region, som undtages fra den generelle regel. Det erfarer nyhedsbureauet dpa.

Byfester, Oktoberfest i München, festivaler og lignende bliver også uden tilskuere og deltagere.

Merkel ønsker også, at alle kan blive gratis testet for covid-19, når feriegæster vender tilbage fra lande, hvor der ikke er coronarisiko.

For alle andre folk, der vender hjem fra lande, som regeringen har udpeget som risikoområder, vil det fortsat gælde, at de skal gå i 14 dages karantæne.