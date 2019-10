Tysk højrefløjsparti fordobler sin støtte ved delstatsvalg

Størst bliver venstrefløjspartiet Die Linke, der de seneste år har været en del af en koalitionsregering i delstaten i det centrale Tyskland. Partiet har dannet regering med Socialdemokratiet (SPD) og De Grønne.

Die Linke står til at få 29,7 procent af stemmerne. SPD står til at få 8,5 procent, mens De Grønne ser ud til at sikre sig 5,4 procent af stemmerne.

Den tyske forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, står til at blive tredjestørst med 22,5 procent af stemmerne.

AfD beskylder de etablerede partier for ikke at have leveret fremgang i delstaten i det gamle Østtyskland her 30 år efter Berlinmurens fald.

Partiet blev dannet i 2013 som et parti, der var kritisk over for EU og specielt de store milliardlån til det kriseramte Grækenland.

Senere blev indvandrer- og islamkritiske holdninger mere fremtrædende. Ved den store migrantbølge i Europa - og specielt Tyskland - i 2015 voksede det højreorienterede partis popularitet.

AfD sikrede sig i 2017 for første gange pladser i det tyske parlament.

I det østlige Tyskland har partiet forsøgt at sikre sig opbakning blandt andet ved at tale om "Die Wende". Det var et begreb, der i sin tid blev brugt til at beskrive det tidligere Østtysklands fald.

- Indbyggerne i Thüringen har stemt for Wende 2.0, siger AfD-leder Björn Höcke efter offentliggørelsen af de første valgstedsmålinger.

- Det her er et tydeligt signal om, at store dele af Thüringen siger, at det her ikke kan fortsætte. Der er brug for fornyelse, og det skal tages alvorligt, siger AfD-lederen til den tyske tv-station ARD.

De foreløbige målinger antyder, at delstatens nuværende regeringspartier ikke har fået nok stemmer til at kunne danne den samme koalition igen.