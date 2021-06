Tysk firma vil tilbyde lufttaxa til OL i 2024

Det tyske selskab Volocopter, der står bag lufttaxaen, siger, at det satser på at have den klar til OL i Paris.

- Den klare intention og målet for Paris 2024 er at have en egentlig service i gang, siger Volocopters direktør, Florian Reuter.

- Det er en udfordring, tilføjer han.

Prøveflyvningen fandt sted ved en lufthavn i byen Le Bourget lidt uden for den franske hovedstad.

Den flyvende taxa, der ser ud som en lille helikopter, fløj en tur på tre minutter. Den var oppe i 30 meters højde og fløj omkring en halv kilometer med en fart på 30 kilometer i timen, inden den landede igen.

Der var ingen passagerer om bord - kun en pilot.

Når først de flyvende taxaer er i luften, er det meningen, at de skal betjenes af en uddannet pilot. Det er et krav ifølge den nuværende lovgivning, forklarer direktøren.

- Med tiden vil vi have disse fartøjer til at flyve fuldautomatisk, så man ikke har brug for et pilotcertifikat længere, siger Reuter.

Han mener, at der findes et "gigantisk" marked for hurtige transportmuligheder i byområder.

Lufttaxaen kan have to personer om bord. Der er også plads til bagage i taxaens bagagerum.