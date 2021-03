Tysk finansminister lover fuld støtte til coronaramt økonomi

- Vi må ikke spare os ud af krisen, siger Scholz ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Den socialdemokratiske finansminister konstaterer, at den store "forårsvækkelse efter corona-vinteren desværre" ikke står for døren.

- Med al kraft vil vi støtte lønmodtagere og virksomheder. Så længe pandemien og den økonomiske situation kræver det, siger Scholz.

Vejen ud af krisen er de vaccinationsprogrammer, der er i gang over hele Europa.

Mandag har Tyskland dog valgt at gøre det samme, som blandt andet Danmark besluttede i sidste uge. Tyskland har sat vaccinationer med en coronavaccine fra AstraZeneca på pause.

Den vaccine skulle være rygraden i de første måneder af EU's fælles vaccinationsprogram.

Men en dansk kvinde, som døde af en blodprop, og andre lignende sager i Europa, har fået flere EU-lande til at indstille anvendelsen af vaccinen, indtil det er undersøgt til bunds, om der er en sammenhæng.

Finansministrene i Eurozonen skal mandag blandt andet diskutere de beslutninger, der er truffet i EU for at holde økonomierne i gang under coronakrisen.

Desuden er der et møde mellem alle EU-landenes finansministre, hvor de skal tale om næste uges eurotopmøde.

Sidste år besluttede EU-landene en stor hjælpepakke via optagelse af fælles lån til at understøtte økonomierne. Samlet er pakken på 750 milliarder euro, svarende til 5580 milliarder kroner.

For nylig foreslog EU-Kommissionen, at man skal vente yderligere et år med at aktivere EU's stramme budgetregler, der blev suspenderet sidste forår, da det stod klart, at krisen ville slå EU-landene ud af kurs.

Reglerne gælder foreløbig for hele 2021. Men ideen er at forlænge dem til udgangen af 2022.

Det forslag vil finansministre også tale om mandag.