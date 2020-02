Tysk domstol underkender forbud mod hjælp til selvmord

Ifølge afgørelsen skal dødeligt syge patienter have ret til en "selvbestemt død".

En lov fra 2015, der forbyder læger at assistere dødeligt syge med at begå selvmord, strider mod den tyske forfatning.

- Den ret omfatter friheden til at tage sit eget liv og søge hjælp til at gøre det, siger Andreas Vosskuhle, talsmand for den tyske forfatningsdomstol.

Ifølge en lov, der blev indført i 2015, er det i dag strafbart at assistere dødeligt syge med at begå selvmord - uanset om man modtager betaling eller ej.

En dom fra Leipzig i 2017 har dog skabt forvirring omkring anvendelsen af loven - ikke mindst blandt læger. Her blev det nemlig fundet, at læger i ekstreme tilfælde ikke må nægte at tilbyde medicin, der medfører patientens død.

Seks sagsøgere, heriblandt patienter, læger og foreninger, der støtter aktiv dødshjælp, anmodede sidste år den tyske forfatningsdomstol omstøde lovgivningen fra 2015.