Tysk domstol forbyder Facebook at indsamle data uden tilladelse

Afgørelsen er en stor juridisk sejr for de tyske konkurrencemyndigheder.

En tysk domstol har tirsdag forbudt Facebook at indsamle data gennem det sociale medies datterselskaber, WhatsApp og Instagram, samt andre websites uden eksplicit tilladelse fra brugerne.

Tysklands konkurrencemyndighed, Bundeskartellamt, satte i en skelsættende afgørelse fra februar 2019 nye grænser for, hvordan Facebook må indsamle data fra brugerne. Men den sociale mediegigant ankede beslutningen.

Tirsdag stod det så klart, at den føderale forbundsdomstol BGH er enig med Bundeskartellamts konklusion, om at Facebook misbruger sin dominerende stilling til at indsamle brugerdata fra flere kilder.

- Facebook giver ikke mulighed for at vælge, sagde dommer Peter Meier-Beck ved domstolen i Karlsruhe.

Han sagde videre, at Facebook skal overholde ordren, mens det sociale medies appel bliver behandlet ved en lavere retsinstans.

Tirsdagens afgørelse er et stort tilbageslag for Facebook, der længe har været under granskning i Tyskland, hvor der værnes om privatlivets fred.

I en reaktion til afgørelsen udtaler Facebook dog, at der ikke vil ske nogen "øjeblikkelige ændringer" for brugerne i Tyskland. Samtidig understreger det sociale medie, at appelsagen fortsat er i gang.

- Vi vil fortsætte med at forsvare vores holdning, om at der ikke finder misbrug af tillid sted, siger en talsmand.

De tyske myndigheder har længe undersøgt Facebook og har specielt haft fokus på, hvordan Facebook har indsamlet data om sine brugere fra andre applikationer såsom WhatsApp og Instagram.

Derudover har myndighederne slået ned på Facebooks overvågning af personer på nettet, der slet ikke har en Facebook-profil. Her har Facebook overvåget og indsamlet data om brugere, der har været på hjemmesider, hvor Facebook-software er installeret.