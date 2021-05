Tysk domstol afviser klage over eurocentralbanks trillionopkøb

Der er ikke noget at komme efter i programmet PSPP fra 2014, som har et samlet omfang på 2404 milliarder euro, lyder det fra domstolen i Karlsruhe.

Den tyske forfatningsdomstol har tirsdag afvist en klage over et af Den Europæiske Centralbanks (ECB) store opkøbsprogrammer.

Klagen afvises, skriver domstolen i en pressemeddelelse, og den er "også ubegrundet, da regeringen og Forbundsdagen har behandlet afgørelsen fra ECB's Styrelsesråd truffet efter dommen 5. maj 2020".

ECB har i denne proces bevist, at programmet er i orden og proportionelt.

Afvisningen kommer, efter at forfatningsdomstolen i maj 2020 slog fast, at Forbundsdagen ikke har tilstrækkelig kontrol.

Domstolen beordrede, at den tyske centralbank skulle forlade opkøbsprogrammet i ECB, medmindre ECB kunne bevise, at programmet var formålstjenligt og proportionelt.

Efterfølgende har Den Europæiske Centralbank ført sin sag over for Forbundsdagen, som har godkendt programmet efter gennemgang af store mængder skriftligt materiale.

Den beslutning blev truffet allerede i begyndelsen af juli sidste år. Et stort flertal i Forbundsdagen stemte for, at ECB-programmet er proportionelt.

Alligevel førte det til nye klager, som gik på, at sagen ikke var undersøgt grundigt nok.

Kritikerne af det store opkøbsprogram mener, at programmet kan blive en dyr affære for tyske skatteydere. Desuden peger de på, at EU-traktaten forbyder centralbanker at finansiere regeringer.

En klage fra den tyske økonomiprofessor Markus går på sidstnævnte. Han har specifikt klaget over et stort opkøb i ECB i 2020, da coronakrisen ramte Europa.

Den sag er ikke afgjort endnu.

Den Europæiske Centralbank meddelte tidligere i foråret, at den vil sætte mere fart i sine opkøb af obligationer.

I december øgede og forlængede banken en stor hjælpepakke, der skal sparke gang i økonomien efter pandemien.