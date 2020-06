Tysk distrikt lukkes ned som følge af coronaudbrud

- Hele Gütersloh-distriktet vil blive lukket ned, som følge af et coronasmitteudbrud i et slagteri, siger den tyskedelstats ministerpræsident, Armin Laschet.

- For første gang i Tyskland vil vi vende tilbage og lukket et helt distrikt ned med de samme foranstaltninger, som var indført for adskillige uger siden, siger han.

Flere end 1500 ud af en arbejdsstyrke på næsten 7000 er testet positive for Covid-19 på slagteriet. Slagteriet, der hører under Tönnies-koncernen, er med 140.000 ugentlige slagtninger et af Europas absolut største enheder.

I Berlin advarer politikere om faren for en ny bølge af corona i forbundsrepublikken.

- Kontakttallet bliver anslået til 2,76 for øjeblikket, hvilket formentligt er på grund af de lokale smitteudbrud, siger lederen af Robert Koch Institutet for Offentlig Sundhed i Berlin, Lothar Wieler.

Et kontakttal på 2,76 betyder, at 100 mennesker, der er smittet med virus, i gennemsnit smitter 276 andre. Kontakttallet skal ligge under ét for på lang sigt at inddæmme smitten.

- En anden bølge med coronavirus er muligt i Tyskland, men vi er optimistiske med hensyn til at forebygge den, siger Lother Wieler videre.