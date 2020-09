Tysk delstat vil stoppe syge vildsvin med hegn til Polen

I alle vildsvinene blev der senere konstateret afrikansk svinepest.

Nonnemacher siger, at beslutningen om at opføre hegnet for at forhindre vildsvin fra Polen i at krydse ind i Brandenburg er blevet taget efter kraftige opfordringer til delstatens regering.

Det skal forhindre, at smitten føres videre til besætninger med svin. Sygdommen er ufarlig for mennesker.

Situationen følges tæt af de danske myndigheder og de danske svineproducenter. Det kan være forbundet med meget store tab, hvis først svinesygdommen slipper ind i landet.

Kina har indført et forbud mod at importere svinekød fra Tyskland efter fundet af afrikansk svinepest i Brandenbrug.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har sagt, at man ser med bekymring og alvor på situationen.

Danmark har tidligere opført et hegn ved den sønderjyske grænse til Tyskland for at hindre, at vildsvin trænger ind i landet. Det er ikke oplyst, om det er et hegn af samme type, som man nu vil opføre i Brandenburg.

Der eksisterer allerede et flytbart 120 kilometer langt elektrisk hegn ved den tyske grænse til Polen. Det går fra syd og op til grænsebyen Frankfurt an der Oder.

Men det er ikke lykkedes at få et samarbejde i gang med Polen om at opføre et permanent hegn ved grænsen.