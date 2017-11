Tysk borgmester stukket ned - motiv menes at være politisk

Angrebsmanden var angiveligt fuld. Han spurgte borgmesteren, der hedder Andreas Hollstein, om det var ham, inden han stak ham med en 30 centimeter lang kniv. Imens råbte han og skældte ud over Hollsteins asylpolitik.

En kristenkonservativ borgmester i den vesttyske by Altena blev sent mandag stukket med kniv.

- Hollstein er indlagt på hospitalet. Hans liv er ikke i fare, siger Armin Laschet, der er leder af regeringen i delstaten Nordrhein-Westfalen.

- Myndighederne arbejder videre under en præmis om, at der var et politisk motiv bag angrebet.

- Volden mod folkevalgte i vores delstat, imod borgmestre som går op i deres byers trivsel, er afskyelig, tilføjer Laschet.

Angrebsmanden efterforskes for drabsforsøg.

Altena, som ligger cirka 30 kilometer syd for Dortmund, er kendt for at tage imod flere flygtninge end nødvendigt i forhold til den nationale kvote.

Andreas Hollstein er medlem af forbundskansler Angela Merkels kristenkonservative parti, CDU.

Hun fordømmer angrebet mod borgmesteren.

- Jeg er forfærdet over knivangrebet på borgmester Andreas Hollstein - og meget lettet over, at han inden længe kan være sammen med sin familie igen, siger Merkel, skriver talsmand Steffen Seibert på Twitter.

- Også en tak til dem, som hjalp ham.

Mandagens angreb minder om et lignende, som fandt sted i oktober 2015.

Her blev politikeren Henriette Reker, der i dag er overborgmester i Köln, stukket ned af en mand med en jagtkniv på grund af hendes liberale syn på flygtninge.

Angrebet skete på et marked, dagen før Kölns borgere skulle vælge en ny overborgmester i byen.

I 2016 blev manden bag angrebet idømt 14 års fængsel.