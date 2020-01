Tysk avis: Huawei samarbejder bevisligt med Kinas spiontjeneste

- I slutningen af 2019 blev der fra USA videregivet efterretninger om, at Huawei bevisligt har samarbejdet med Kinas efterretningsmyndigheder, hedder det i dokumentet.

Det bliver i ministeriet omtalt som en "smoking gun" ifølge avisen.

- Kinesiske virksomheder kan ikke anses for at være troværdige nok til at leve op til de standarder for sikkerhed, der behøves for at bygge et 5G-netværk, lyder det videre i udenrigsministeriets papir.

Huawei afviser kategorisk, at det udfører spionage på vegne af Kina.

- Huawei Technologies har aldrig og vil aldrig gøre noget, der kompromitterer sikkerheden i netværk og kunders data, hedder det.

Ifølge Huawei bygger Handelsblatts historie på gamle skrøner.

Huawei står i flere vestlige lande for opbygningen af næste generations mobilnetværk kendt som 5G. USA beskylder det kinesiske firma for at ville bruge det nye netværk til avanceret spionage for Kina.

Handelsblatt skriver, at den tyske koalitionsregering er splittet i sagen om Huawei.

Forbundskansler Angela Merkel er opsat på, at der ikke skal komme grus i samhandlen med Kina. Blandt de største skeptikere over for Kina er udenrigsministeriet.

Tre mobiloperatører i Tyskland er allerede kunder hos Huawei.

EU har onsdag fremlagt anbefalinger til kommende 5G-netværk. De enkelte lande skal være opmærksomme på risikoprofilen hos leverandørerne. Landene skal også indføre relevante restriktioner for leverandører, der vurderes til at have en høj risiko.

Tirsdag åbnede den britiske regering for, at Huawei kan stå for at opbygge et 5G-netværk.