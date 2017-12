Tysk FDP-leder vil udvise kriminelle mindreårige flygtninge

Lindners udmelding kommer midt i en voksende debat i Tyskland om uledsagede flygtninge. Det sker efter et fatalt knivoverfald på en 15-årig tysk pige onsdag.

Den mistænkte gerningsmand blev senere identificeret af politiet som pigens ekskæreste. Der er tale om en 15-årig afghansk flygtning, der kom til Tyskland i begyndelsen af 2016.

Christian Lindner siger til avisen Bild am Sonntag, at myndighederne bør kunne udvise uledsagede mindreårige, der nægter at tage en uddannelse og skaber problemer, hvis deres familier i deres hjemlande kan identificeres.

Den 15-årige pige, der blev dræbt onsdag, havde få dage inden overfaldet anmeldt den afghanske teenagedreng til politiet for chikane og trusler, efter at hun havde gjort det forbi med ham. Det oplyser tysk politi.

Antallet af uledsagede mindreårige blandt flygtninge og migranter i Tyskland faldt kraftigt i de første ti måneder af 2017. Således faldt det til 8107 fra 35.939 i 2016 og 22.255 i 2015. Det oplyser Tysklands føderale kontor for migration og flygtninge (Bamf).

Selv om drabet på den 15-årige pige bliver anset som et internt kæresteopgør, så har det ramt en nerve i Tyskland. Her har mange byer skærpet sikkerheden op til nytårsaften på grund af frygt for islamistiske angreb og seksuelle overgreb.

I storbyen Köln nytårsaften for to år siden blev hundredvis af kvinder forulempet og bestjålet. De fleste af gerningsmændene bag overgrebene blev beskrevet som arabiske eller nordafrikanske af udseende.

I år bliver der til nytårsfesten ved Brandenburger Tor i Berlin for første gang oprettet en sikkerhedszone. Her kan kvinder, der har oplevet seksuelle overgreb eller er blevet chikaneret, søge i sikkerhed og få hjælp.