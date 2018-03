Tyrkiske fly dræbte mindst prosyriske militsfolk ved Afrin

En overvågningsgruppe siger, at ni militsfolk, der var loyale over for Syriens regime, er dræbt.

Tyrkiske styrker har i de seneste døgn omringet den kurdisk-kontrollerede by Afrin, hvor hundredtusinder af civile nu er under belejring.

- Vi har ryddet et område på 1102 kvadratkilometer for terrorister i Afrin. Snart vil vi nå frem til byen og rydde den på samme måde, sagde en tyrkisk talsmand Bekir Bozdag onsdag.

FN siger, at byen er afskåret fra vandforsyninger, fordi de lokale styrker ikke længere har kontrollen over en vigtig dæmning.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at han håber, at det tyrkiske militær indtager hele byen onsdag. Han siger, at civile bliver ført ud af byen i en særligt oprettet korridor.

20. januar lancerede den tyrkiske hær en offensiv mod kurderne i regionen Afrin, der ligger i det nordvestlige Syrien. Den tyrkiske hær har truet med at rykke videre mod Manbij i øst, hvor den kurdiske gruppe YPG er baseret.

YPG har ifølge Tyrkiets regering tætte bånd til det forbudte og terrorstemplede Kurdistans Arbejderparti, PKK.

YPG har med støtte fra USA spillet en central rolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

Uden for den amerikanske ambassade i Paris kom det sent tirsdag til gadekampe mellem politi og ophidsede kurdiske demonstranter.

Demonstranterne protesterer over, at amerikanerne ikke får Tyrkiet til at indstille bombardementer af kurdere, som har hjulpet med at nedkæmpe Islamisk Stat.

Nogle demonstranter kastede sten eller flasker mod politiet, som anvendte tåregas for at tvinge aktivisterne væk.

Konflikten i den kurdiske enklave Afrin i det nordøstlige Syrien er kompliceret ved, at soldater, som støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, også er i området.

Frankrig fordømmer onsdag det tyrkiske angreb på Afrin.