Tyrkisk eksregeringschef advarer: Risiko for militær konfrontation

Han siger, at den tyrkiske leder, præsident Recep Tayyip Erdogan, lægger vægt på magt og ikke på diplomati.

Da Ahmet Davutoglu var i regering, stod den for en linje, hvor mantraet var "nul problemer med naboer".

Den samme linje var kendetegnende for Erdogan i begyndelsen af hans regeringstid, men nu er Erdogans udenrigspolitik mere konfrontationssøgende, mener Davutoglu.

Han har som reaktion brudt med det regerende AK-parti og i stedet dannet det rivaliserende Gelecek-parti.

- Desværre ser vi ikke noget passende diplomati fra vor regering, siger den tidligere premierminister i sin kritik af Tyrkiets leder.

Ifølge Davutoglu er der flere problemer i øjeblikket. Det er både håndteringen af coronakrisen, den økonomiske politik og tiltagende politiske spændinger i den østlige del af landet.

Den seneste tid er spændinger mellem Tyrkiet og Grækenland optrappet.

De er uenige om, hvem der har ret til at udvinde blandt andet naturgas i den østlige del af Middelhavet, efter at der er fundet betydelige mængder naturgas nær Cypern og Kreta.

Både Grækenland og EU mener, at Tyrkiet har planer om at bore efter gas i et område, som ifølge EU ligger inden for den græske zone.

Spændingerne har vakt gamle stridigheder mellem Tyrkiet og Grækenland til live igen, da de to lande har indgået rivaliserende aftaler om deres maritime grænser med Libyen og Egypten.

Tyrkiet sendte et overvågningsfartøj ind i det omstridte område i august, og landet har varslet, at det vil udføre militære øvelser i et område nordvest for Cypern i de kommende to uger.

Både tyrkerne og grækerne er medlemmer af Nato. Begge lande har holdt militære øvelser i det østlige Middelhav. Det har understreget den mulige fare for en væbnet konfrontation mellem de to.