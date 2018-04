Tyrkiets præsident udskriver valg i utide

Meldingen kommer, efter at Erdogan har holdt et møde med den nationalistiske partileder Devlet Bahceli, som er Erdogans politiske allierede.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at han vil udskrive præsident- og parlamentsvalg i utide. Valgdatoen bliver 24. juni.

Bahceli har opfordret Erdogan til at holde valg i august, men Erdogan ønsker et endnu tidligere valg i slutningen af juni.

Valget kommer over et år før tid. Efter planen skulle tyrkerne til stemmeurnerne 3. november 2019.

Det kommende valg i Tyrkiet er særligt vigtigt, fordi en ændring af den tyrkiske forfatning her vil træde i kraft.

Forfatningsændringen fik Erdogan vedtaget ved en folkeafstemning i 2017.

Den giver landet en præsident, der fungerer som både statsoverhoved og som regeringschef.

Dermed får præsidenten langt mere vidtgående beføjelser end den overvejende ceremonielle karakter, som posten har i dag.

Vinder Erdogan det kommende præsidentvalg, forlænger han sine i forvejen 15 år ved magten. Han har før besiddet posten som både premierminister og præsident.

Ifølge den nye forfatning kan en person have det nye præsidentembede i to perioder af fem år.

Opfordringen til at udskrive valg i utide fra Bacheli overraskede politiske iagttagere, fordi Erdogan gentagne gange har understreget, at der ikke udskrives valg i utide.

Det menes at være Bacheli, der har lagt pres på Erdogan. Han bliver set som lidt af en kongemager i tyrkisk politik. Det var blandt andet Bacheli, der var med til at få Erdogans AKP-parti til magten i 2002.

I oppositionen bruger man valgudskrivelsen til at kræve, at Erdogan løfter den udtagelsestilstand, der har været i Tyrkiet siden sommeren 2016, hvor et kupforsøg blev forsøgt.

- Undtagelsestilstanden bør løftes øjeblikkeligt, der kan ikke være et valg i et styre i undtagelsestilstand. Landet må bringes ud af denne undtagelsestilstand i dag, siger Bülent Tezcan, talsmand for det republikanske folkeparti (CHP) ifølge Reuters.

Undtagelsestilstanden har betyder at massevis af journalister, aktivister og politikere er blevet tilbageholdt og fængslet, fordi de er mistænkt for at konspirere mod det tyrkiske styre.