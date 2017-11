Tyrkiets militær dræber 80 militante i Irak

I en erklæring siger det tyrkiske militær, at et våbendepot og to køretøjer blev ødelagt ved angrebet.

Tyrkiets militær siger ifølge Reuters onsdag, at over 80 militante er blevet dræbt ved et tyrkisk luftangreb i det nordlige Irak mandag. Tyrkiet har ofte angrebet den kurdiske PKK-milits i Irak.

PKK eller Kurdistans Arbejderparti har siden 1980'erne ledet et voldeligt oprør i det østlige Tyrkiet.

Det tyrkiske militær siger, at PKK i Irak og Syrien har forbindelser til kurdiske oprørsgrupper i Syrien og Irak - blandt andet til Folkets Beskyttelses Enheder, YPG.

Tyrkiet advarer om, at det kan udvide dets militære mission i Syrien til endnu to provinser, hvorved der er fare for, at tyrkisk militær kommer til at stå over for amerikanskstøttede kurdiske militser.

De tyrkiske styrker har været på en "observationsmission" i de oprørskontrollerede dele af Syrien efter aftale med Rusland, Iran og styret i Damaskus. Den mission ventes nu udvidet.

Ruslands FN-ambassadør beskyldte onsdag den amerikanskledede koalition for at forsøge at splitte Syrien ved at indsætte lokale regeringsorganer i områder, som den har erobret fra Islamisk Stat.

- Koalitionen tager konkrete skridt for at få splittet Syrien, siger den russiske FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia.

USA meddelte i sidste uge, at det er nået til enighed med Tyrkiet om at bekæmpe alle terrororganisationer - uanset om det er Islamisk Stat, det kurdiske PKK eller Gülen-netværket.

USA's præsident, Donald Trump, har ifølge Tyrkiet givet klare instruktioner, at YPG ikke skal have våben fra USA.