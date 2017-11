Tyrkiets hovedstad forbyder LGBT-film og udstillinger

Myndighederne i den tyrkiske hovedstad, Ankara, har nedlagt forbud mod at vise film eller holde debatter og udstillinger, der har at gøre med at være homoseksuel, biseksuel eller transperson (LGBT).

- Af hensyn til vort samfunds offentlige følsomhed vil arrangementer som LGBT-film, -teater, -paneler, -interviews og -udstillinger være forbudt indtil videre i vores provins for at sikre fred og sikkerhed, lyder det i en meddelelse fra guvernørkontoret i Ankara.

Forbuddet er gældende fra lørdag 18. november.

Det ventes at skabe bekymring blandt menneskeretsaktivister og de mange europæiske lande, der i forvejen er bekymrede for, at borgerrettighederne bliver udhulet under præsident Recep Tayyip Erdogan og hans regeringsparti, AKP.

I forvejen har myndighederne forbudt en tysk LGBT-filmfestival, der skulle have fundet sted i Ankara onsdag. Forbuddet kom, dagen inden filmfestivalen skulle være indledt.

Begrundelsen for dette forbud var risikoen for terror og hensynet til den offentlige sikkerhed.

Det er ikke kun i Ankara, at arrangementer for LGBT-personer bliver aflyst af myndighederne. I storbyen Istanbul har myndighederne to år i træk nedlagt forbud mod afholdelse af en pride-parade.

I modsætning til i mange andre lande i regionen er homoseksualitet ikke forbudt i Tyrkiet. Men der er udbredt modstand mod det i befolkningen.