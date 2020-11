Tyrkiets Erdogan: Vores fremtid er i Europa

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, rakte lørdag hånden ud til EU og opfordrede til dialog. Han advarer EU mod at lade sig manipulere i forbindelse med den spændte situation i den østlige del af Middelhavet.

Tyrkiet har sat et skib til at lede efter gas i et territorialt farvand, som Grækenland gør krav på. Dette har ført til ophedede ordudvekslinger mellem flere EU-lande og tyrkerne.

EU forlængede tidligere i denne måned sanktioner mod tyrkerne for endnu et år.

Sanktionerne omfatter visaforbud og indefrysninger af formuer og aktiver hos forskellige personer, som er involveret i eftersøgningen efter gas og ressourcer i det østlige Middelhav.

- Vi forventer, at EU vil leve op til dets forpligtelser, siger Erdogan i en videotale lørdag på en kongres i det regerende parti.

Engang havde Tyrkiet kurs mod et medlemskab af EU, men dette stødte på massiv modstand fra en række medlemslande, og landet har under Erdogan ændret kurs. Men det er uklart, hvor meget:

- Vi ser ikke os selv andre steder end i Europa. Vi forestiller os, at vi bygger vores fremtid sammen med Europa, hedder det i talen fra Erdogan lørdag.

Erdogan siger, at Tyrkiet ikke har noget problem med noget land eller nogen institution, "som ikke kan løses gennem politik, diplomati eller dialog".

EU-landenes stats- og regeringschefer har fordømt Tyrkiets "ensidige provokationer" i den østlige del af Middelhavet, hvor flere EU-lande ud over Grækenland gør krav på omstridte områder med olie og gas i undergrunden.

Striden mellem Tyrkiet over for Grækenland og Cypern er bølget frem og tilbage. I perioder har tyrkerne sendt bore- og undersøgelsesskibe ud til de omstridte områder flankeret af krigsskibe.

Tyrkiske embedsmænd har til Reuters sagt, at Tyrkiets optagelse i EU er "en strategisk prioritet".

Erdogan pointerede i samme tale lørdag, at Tyrkiet ønsker at udnytte dets langvarige tætte relation til USA ved løsninger af regionale og globale konflikter.