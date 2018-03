Tyrkiet tager kraftigt afstand fra skarp kritik fra EU

EU-lederne udsendte sent torsdag en erklæring, der kritiserer Tyrkiet for at handle aggressivt over for EU-landene Grækenland og Cypern.

- Den udsendte erklæring indeholder uacceptable kommentarer mod vores land til fordel for Grækenlands og græsk-cyprioternes interesser, siger talsmand Hami Aksoy fra det tyrkiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Aksoy beskylder EU for at bakke op om Grækenland og Cypern, alene fordi de er medlemmer af EU. Det sker, siger han, "uden at forholde sig til, om de har ret".

- EU har mistet sin objektivitet i Cypern-spørgsmålet, siger talsmanden.

EU-lederne fordømmer i deres fælles erklæring Tyrkiets "illegale handlinger" mod Grækenland og Cypern.

Det er en henvisning til flere episoder den seneste tid. Der har været spændinger omkring Middelhavet og Det Ægæiske Hav. Det gælder blandt andet i områder ud for den delte ø Cypern, hvor Tyrkiet er uenig i grænsedragningen.

Striden handler blandt andet om Tyrkiets anholdelse af to græske soldater. Soldaterne blev pågrebet i en militærzone i det nordlige Tyrkiet 2. marts. Tyrkiet siger, at EU skal undlade at udtale sig om sagen, mens soldaterne venter på at komme for retten.

Et andet stridspunkt går på, at Tyrkiet ifølge EU forhindrer Cypern i at søge efter olie og gas. Tyrkiske krigsskibe blokerede i sidste måned for et italiensk skib, der søgte at bore ud for Cyperns kyst.

Striden blusser op, få dage før et planlagt topmøde mellem EU og Tyrkiet. Efter planen skal EU-præsident Donald Tusk og kommissionsformand Jean-Claude Juncker på mandag mødes med præsident Recep Tayyip Erdogan i Varna i Bulgarien.

Topmødet er vigtigt for at finde en fælles ramme for det fremtidige forhold mellem EU og Tyrkiet.

Tyrkiet har i et halvt århundrede søgt at blive medlem af EU. Men optagelsesforhandlingerne er lagt på is, blandt andet som følge af Erdogans hårde kurs over for et fejlslagent militærkup forrige år.

Samtidig har de seneste års flygtninge- og migrantkrise samt krigen i Syrien gjort det afgørende for EU at have et godt samarbejde med den tyrkiske regering.