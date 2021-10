Tyrkiet ratificerer klimaaftalen fra Paris

Men den tyrkiske regering har ventet med at ratificere aftalen på grund af utilfredshed med, at landet indgår i gruppen af udviklede lande, som er forpligtede til at støtte udviklingslandenes klimaindsats.

Præsident Recep Tayyib Erdogan meddelte på FN's Generalforsamling i september, at Tyrkiet ville ratificere aftalen i god tid før klimatopmødet COP26, der begynder 31. oktober i Glasgow i Skotland.

Målet med Parisaftalen er at holde den globale temperaturstigning til under to grader - og helst under 1,5 grader - sammenlignet med niveauerne før industrialiseringen.