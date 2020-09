Tyrkiet overvejer at lægge Bahrain på is efter Israel-aftale

Tyrkiet og Iran fordømmer i stærke vendinger en ny aftale mellem Israel og Bahrain. Aftalen om et normaliseret forhold betegnes som "et nyt slag" mod den palæstinensiske sag.

Den er indgået, efter at De Forenede Arabiske Emirater og Israel indgik en lignende aftale i sidste måned. Det skete, efter at USA i længere tid havde ageret mægler i striden.

Tyrkiet udtrykker dyb bekymring over aftalen og fordømmer den.

- Dette skridt vil tilføje et ny slag mod bestræbelserne på at forsvare den palæstinensiske sag. Den vil få Israel til at fortsætte illegale handlinger over for palæstinenserne, lyder det i en meddelelse fra Tyrkiets udenrigsministerium.

Tyrkiet mener, at aftalen mellem Bahrain og Israel er i strid med de forpligtelser, som parterne har påtaget sig.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, er en stærk fortaler for palæstinensernes sag. Han advarer om, at Tyrkiet kan reagere på aftalen ved at afbryde dets diplomatiske forbindelser til Bahrain.

Også Iran fordømmer i stærke vendinger Bahrains tilnærmelse til Israel.

- Bahrain har handlet oprørende og skammeligt. Bahrain har ofret palæstinensernes sag til præsident Donald Trumps valgkampagne.

Iran gentager, at det aldrig vil acceptere en normalisering af forholdet til Israel.

USA, Bahrain og Israel har i en fælles erklæring kaldt aftalen for "et historisk gennembrud i fredsprocessen i Mellemøsten".

Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) beskylder også parterne for at "forråde den palæstinensiske sag".