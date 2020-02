Tyrkiet og Rusland nærmer sig enighed om syrisk provins

Han tilføjer dog, at diskussionerne endnu ikke er der, hvor man ønsker.

Udmeldingen kommer, dagen efter Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har advaret om et nært forestående angreb i Idlib-provinsen. Et angreb skal drive russiskledede syriske styrker ud af provinsen.

Angrebet vil finde sted i slutningen af februar, hvis ikke syriske styrker trækker sig tilbage, lød det.

På det seneste har den syriske regeringshær med støtte fra Rusland optrappet offensiven i Idlib-provinsen. Det er den sidste provins, der er kontrolleret af oprørere.

Samtidig har Tyrkiet indsat soldater i provinsen. På begge sider er adskillige soldater blevet dræbt i sammenstød med den anden side.

Den tyrkiske udenrigsminister har understreget, at Tyrkiet ønsker at løse problemerne via diplomatiske kanaler.

Meldingen fra Erdogan onsdag fik den russiske regering til at advare Tyrkiet mod et angreb i Idlib-provinsen.