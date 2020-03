Tyrkiet hævder at have dræbt 21 syriske regeringssoldater

Tyrkiet hævder i et angreb at have dræbt 21 soldater fra den syriske regeringshær og ødelagt militært udstyr, herunder to missilaffyringsramper.

Der er foreløbigt ingen meldinger om, hvor eller hvornår angrebet på de syriske regeringsstyrker skal være foregået.

Angrebet kommer, efter at to tyrkiske soldater onsdag blev dræbt i den syriske Idlib-provins under kampe med syriske regeringsstyrker.

Der blev torsdag aften indgået en aftale om våbenhvile i Idlib mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Våbenhvilen i Idlib trådte i kraft ved midnat lokal tid.

Aftalen faldt på plads efter et seks timer langt møde mellem de to præsidenter i Moskva.

Den syriske hær er siden december støttet af russiske fly rykket ind i Idlib. Provinsen ligger i det nordvestlige hjørne af Syrien på grænsen til Tyrkiet.

Det er det sidste større område i Syrien, hvor islamistiske militsfolk har forskanset sig. Der befinder sig hundredtusinder af civile i området.

Tyrkiet er rykket ind i dele af Idlib. Her blev 33 tyrkiske soldater i sidste uge dræbt under et flyangreb, som Tyrkiet har givet den syriske regering skylden for.

Erdogan og Putin har torsdag aftalt, at der etableres en sikkerhedskorridor i Idlib.

Den skal strække sig seks kilometer nord og seks kilometer syd for en motorvej. Den har Syrien og Rusland har forsøgt at kontrollere med deres offensiv i Idlib.

Der skal indledes med at have fælles patruljer ved korridoren, lyder aftalen.

Aftalen skal tjene som et grundlag for at afslutte kampene i Idlib.

Erdogan oplyste torsdag aften, at Tyrkiet forbeholder sig retten til at gengælde ethvert angreb, som den syriske regering måtte gennemføre på trods af våbenhvilen.

Mødet var kommet i stand, fordi begge parter er bekymret for, at krigen i Idlib kan udvikle sig til en direkte konfrontation mellem tyrkiske og russiske styrker.