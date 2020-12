Tyrkiet advarer Libyens oprørere mod optrapning af krig

Tyrkiet er i dag den vigtigste støtte for den internationalt anerkendte samlingsregering (GNA). Den blev oprettet gennem en FN-mæglet politisk aftale, som blev underskrevet i december 2015.

Haftar og hans oprørsstyrker i Libyens Nationale Hær (LNA), der støttes af Rusland, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater, har i årevis bekæmpet samlingsregeringen.

Men en våbenhvile blev indgået i oktober. FN presser på for at få en politisk dialog indledt om et valg i det nye år.

Under et besøg i Tripoli 2. juledag sagde den tyrkiske forsvarsminister, at Haftar er begyndt at opfordre til angreb på de styrker, som Tyrkiet har sendt til landet.

- Krigsforbryderen - den voldelige, kriminelle Haftar - og hans allierede skal vide, at der i tilfælde af et angreb på tyrkiske soldater vil blive rettet angreb mod morderen Haftars styrker, der vil blive anset for at være et legitimt mål overalt, sagde Akar.

Tyrkiet har sendt militært personel og udstyr til Libyen for at ændre krigens gang i Libyen. Tyrkiet har samtidig indledt forhandlinger med Rusland om en løsning, som skal bringe konflikten mellem GNA og LNA til en afslutning.

Begge sider har afholdt sig fra at trække sig væk fra frontlinjen, selv om de har forpligtet sig til det i våbenhvileaftalen. FN-eksperter siger, at der er grupper på begge sider, som bryder en våbenembargo mod Libyen.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde i februar, at der var syrere i Libyen samt tyrkisk militær. Dermed er der både syrere, som støttes af Rusland, og syrere, der støttes af Tyrkiet.

Nyhedsbureauet har tidligere skrevet, at russerne kraftigt optrappede en mission i Libyen i maj. Der skulle være indgået kontrakter med hundredvis af syrere, som blev sendt til Libyen som lejesoldater.

Rusland har været den vigtigste allierede for Syriens præsident, Bashar al-Assad. Landet har hjulpet ham med at nedkæmpe oprøret mod hans regime, mens Tyrkiet kæmpede mod Assad.

Flere politiske iagttagere siger, at udviklingen i Libyen er en forlængelse og en udvidelse af Ruslands engagement og indflydelse i Mellemøsten.

Egypten og De Forenede Arabiske Emirater har også støttet Haftar. De mistænker GNA-regeringen for at have forbindelser til Det Muslimske Broderskab - en islamistisk gruppe, som de er stærkt imod.