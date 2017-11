Tyrkiet: USA giver ikke kurdere flere våben

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, siger fredag, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har meddelt tyrkerne, at USA ikke længere vil sende våben til Syriens kurdiske krigere, som bekæmper Islamisk Stat.

Cavusoglu siger, at Trump har givet meddelelsen fredag i en telefonsamtale med sin tyrkiske modpart, præsident Recep Erdogan.

Samtidig siger det tyrkiske præsidentkontor, at Tyrkiet og USA er nået til enighed om at samarbejde om at bekæmpe alle terrororganisationer - uanset om det er Islamisk Stat, det kurdiske PKK eller Gülen-netværket.

Syriens Demokratiske Styrker, der udgøres af kurdiske og arabiske krigere, og som støttes af den amerikanskledede koalition mod Islamisk Stat, har ført an i nedkæmpelsen af IS i området.

De kurdiske enheder, som hedder Folkets Beskyttelses Enheder, YPG, opfattes af Tyrkiet som "terrorister", fordi de har forbindelse til det kurdiske PKK.

- Trump har meget tydeligt sagt, at han har givet klare instruktioner, at YPG ikke får våben, og at dette nonsens burde have været bragt til afslutning for lang tid siden, siger Cavusoglu, som fredag holdt pressekonference i Ankara.

Ifølge præsident Erdogan stod hans ærkefjende, den muslimske prædikant Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, bag et kupforsøg i Tyrkiet sidste år.

Den tyrkiske regering har længe kæmpet for at få Gülen udleveret.

Trump-administrationen afviser påstande fremsat af avisen Wall Street Journal tidligere i denne måned om, at Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn tog del i en plan om at udlevere Gülen til Tyrkiet. Angiveligt skulle Flynn blive belønnet med millioner af dollar.