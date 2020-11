Tyfon koster mindst fire personer livet i Filippinerne

Blandt de fire omkomne skal en være blevet ramt af et træ, mens en anden - et femårigt barn - er druknet i en flod.

Foruden at koste flere personer livet har tyfonen også ført til strømsvigt, skade på infrastruktur og pludselige oversvømmelser - også kendt som styrtfloder.

Goni, som tyfonen hedder, er den hidtil mest kraftfulde tyfon, der er registreret indtil videre i år.

På sin vej mod Filippinerne er den blevet målt til at have vindstød på op til 265 kilometer i timen.

Efter at Goni er nået frem til Filippinerne, er den dog aftaget i styrke. Tyfonen måles nu til at have vindstød på op til 215 kilometer i timen.

Med nedjusteringen er Goni kategoriseret som en almindelig tyfon. Tidligere, da den var mere kraftfuld, var den kategoriseret som en supertyfon.

Selv om Goni er blevet nedjusteret, advarer de lokale myndigheder stadig om, at tyfonen er til fare for indbyggerne.

Mellem 19 og 31 millioner indbyggere risikerer at blive berørt af Goni.