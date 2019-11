Twitter vil slette alle inaktive brugere

Twitter gør klar til at slette inaktive brugere. Det skriver BBC.

Det sociale medie vil slette alle brugere, der ikke har været aktive i mere end seks måneder, hvis ikke de logger ind på Twitter inden 11. december.

Det er første gang, at den sociale medieplatform sletter inaktive konti i så stort et omfang.

Twitter har sendt e-mails til de brugere, som vil blive påvirket af oprydningen. Det er i første omgang inaktive brugere uden for USA, som vil blive slettet.

Det er ikke oplyst, hvor mange brugere tiltaget omfatter.

Formålet er at rydde ud i de brugere, der - fordi de ikke har været aktive - heller ikke har kunnet godkende den opdaterede privatlivspolitik, oplyser selskabet.

En talskvinde for Twitter oplyser, at tiltaget samtidig skal øge troværdigheden. For det kan give brugere en overdreven følelse af vigtighed, hvis de har mange følgere, som reelt set ikke er aktive.

- Som en del af vores bestræbelser på at tjene den offentlige samtale, arbejder vi på at rydde op i inaktive brugere for at præsentere mere korrekt og troværdig information, som folk på Twitter kan stole på, skriver Twitter i en meddelelse ifølge BBC.

Blandt de brugere, der vil blive slettet, er afdøde personer. Twitter tilbyder modsat Facebook ikke, at man kan lave en konto om til en såkaldt "mindeside" for den afdøde.

Twitter har 145 millioner aktive brugere dagligt. Det fremgik af Twitters seneste regnskab fra september.

Twitter er blevet anklaget for at ville slette inaktive brugere for at gøre flere brugernavne ledige på det sociale medie. Men det afviser selskabet.

Ifølge BBC vil Twitter fremover også begynde at se på brugere, der logger på, men ikke gør noget aktivt på platformen.

En talskvinde for Twitter vil over for BBC ikke uddybe yderligere. Men hun tilføjer, at virksomheden bruger mange forskellige signaler til at afgøre, hvorvidt der står et ægte menneske bag en bruger.