Twitter opruster forsvar mod hackere op til præsidentvalg

Her oplyser sikkerhedsteamet hos Twitter, at det vil implementere mere avancerede systemer, der skal opdage mistænkelig aktivitet. Twitter vil også opgradere forsvaret mod hackere.

Twitter strammer sikkerhedsrutinerne for kendte politikere, valgkampagner og journalister forud for præsidentvalget i USA.

- Implementering af disse sikkerhedsforanstaltninger er et væsentligt forebyggende tiltag, hedder det i blogindlægget.

De konti, der er omfattet af foranstaltningerne, er politikere på både føderalt og statsligt niveau, politiske partier, kandidater, konti for præsidentkandidaternes valgkampagner samt konti for de journalister, der dækker valget.

Disse konti bliver tvunget til at bruge stærke adgangskoder. Twitter kræver bekræftelse via e-mail eller telefon for at ændre adgangskoden til kontiene.

Brugere af disse konti opfordres også til at bruge totrinsbekræftelse til at logge ind. Det betyder for eksempel, at du modtager en kode via sms til at logge på ud over at bruge en almindelig adgangskode.

Twitter-konti for flere fremtrædende offentlige personer blev hacket i juli.

Ifølge Twitter var der tale om et såkaldt phishing-angreb, hvor ukendte bagmænd forsøgte at "fiske" efter fortrolige personoplysninger eller lokke penge ud af folk.

Motivet var på det tidspunkt penge, men angrebet har ført til frygt for, at officielle konti kan kontrolleres af aktører, der ønsker at påvirke valget ved at skabe uro eller skabe konflikt.

Twitter og andre sociale medier er desuden under pres for ikke at blive brugt til at sprede misinformation eller forværre den sociale splittelse inden det amerikanske valg i november.