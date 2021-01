Twitter lukker for præsidenten: Trump har mistet vigtigt talerør

Nedlukningen af profilen har ændret kommunikationsmulighederne for præsidenten, der blot har under 14 dage tilbage af sit præsidentskab.

- Beslutningen betyder, at han (Trump, red.) ikke længere har adgang til kommunikere til de 88 millioner mennesker, som følger ham på Twitter inklusiv mange af de 74 millioner mennesker, der stemte på ham ved præsidentvalget.

Det siger Jørn Brøndal, Professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

Den betragtning er medieanalytiker hos netmediet Kongressen, Katrine Villarreal, enig i.

- Trump har ikke længere den store megafon, som han har brugt til at kommunikere både til sin vælgere og andre politiske ledere.

- Donald Trump har også brugt Twitter til at holde pressen for døren, og den mulighed har han ikke længere, siger Villarreal.

Ifølge Jørn Brøndal er Twitter vigtig for Trump, fordi han gennem sin profil har haft mulighed for at kunne kommunikere direkte til sine græsrødder, og han er sluppet for pressens fortolkninger.

- Og det er vel egentlig mange politikeres drøm at kunne bibringe det direkte budskab. Trump får nu svært ved det.

- Da hans profil blev lagt ned af Twitter, forsøgte Trump sig via profilen @Potus (Præsidentembedets twitterprofil, red.), men også dér blev hans tweets hurtigt slettet af Twitter.

- Så meget tyder på, at han får svært ved at komme igennem, fortæller Brøndal.

Hvordan Trumps muligheder for at nå ud til sine følgere i fremtiden via de sociale medier, er svært at spå om.

- Han kunne gå hen til platforme som Gab eller Parler, som i højere grad er nichemedier.

- Men selv de har også meldt sig i koret af sociale medier, der enten har begrænset Trumps adgang eller er blevet begrænset af for eksempel Google, fortæller Katrine Villarreal.