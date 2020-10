Twitter ramt af et globalt udfald

- Vi ved, at folk har problemer med at tweete og anvende Twitter. Vi arbejder på at få løst problemet så hurtigt som muligt, sagde en talsmand for det amerikanske selskab til AFP ved 23.30-tiden.

Twitter oplyste, at det var i gang med at undersøge problemet.

Det sociale medie Twitter blev kort før midnat torsdag aften dansk tid ramt af et globalt udfald.

Forsøg på at lægge en besked ud blev mødt med meddelelsen: "Et eller andet gik galt, men vær ikke bekymret - lad os give det et nyt forsøg".

Cirka en time efter midnat er det tilsyneladende igen muligt for brugere at tweete.

Det sociale medie har omkring 186 millioner daglige aktive brugere ifølge en regnskabsmeddelelse i juli fra det amerikanske selskab bag mediet.

Blandt de mest kendte og aktive brugere er den amerikanske præsident, Donald Trump.

Han bruger blandt andet tjenesten til at annoncere nye politiske forslag, kritisere modstandere, angribe pressen og kommentere udviklingen på de finansielle markeder.

Trump har 87,2 millioner følgere på Twitter.

Natten til fredag dansk tid stiller Donald Trump op til et såkaldt town hall-møde i Miami i Florida. Ved arrangementet har publikum mulighed for at stille spørgsmål til præsidenten.