Tweet fra Trump sender oliepris på himmelflugt

Olieprisen har torsdag eftermiddag taget et gevaldigt hop, efter at USA's præsident, Donald Trump, har været ved tasterne på sin favoritplatform, Twitter.

Her annoncerer præsidenten, at han har talt med den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, i et forsøg på mægle under en priskrig mellem Rusland og Saudi-Arabien.