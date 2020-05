Tv-hold fra CNN løsladt efter anholdelse i Minneapolis

CNN rapporterer, at en journalist og hans hold blev løsladt efter at have været tilbageholdt en halv times tid. Guvernøren i delstaten undskylder episoden.

Politiet i Minneapolis har fredag løsladt et tv-hold fra CNN, som blev anholdt midt under en direkte tv-transmission om demonstrationerne i den amerikanske storby.

CNN-journalisten Omar Jimenez var i færd med at rapportere om anholdelsen af en demonstrant, da fem eller seks hvide betjente omringede ham.

- Vi kan godt flytte os væk til et andet sted, hvis I vil have det, sagde journalisten til politifolkene, som bar gasmasker og hjelme med visir.

Journalisten gjorde det derefter klart, at de var pressefolk.

- Vi flytter os, sagde Omar Jimenez, som dækkede urolighederne i Minneapolis, som har stået på i tre døgn i træk. Men han blev sammen med resten af tv-holdet ført væk i håndjern.

En politistation i byen stod sent torsdag lokal tid i brand, og guvernøren for delstaten Minnesota, Tim Walz, udkommanderede 500 soldater fra Nationalgarden for at få kontrol over situationen i byen.

De voldelige protester begyndte tirsdag som reaktion på, at en sort og ubevæbnet mand døde, efter at en hvid politibetjent havde presset sit knæ mod mandens hals i flere minutter i forbindelse med en anholdelse.

Manden sagde gentagne gange, at han ikke kunne få luft.

Betjenten og tre andre involverede betjente blev tirsdag fyret. De fire afskedigede betjente var ifølge NBC News alle tilknyttet den politistation, som demonstranter torsdag havde sat ild til.