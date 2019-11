Tusk takker Thorning for at få jobbet som EU-præsident

Om lidt over to uger forlader Donald Tusk jobbet som EU-præsident. I en tale onsdag aften i belgiske Brugge takker han tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt for, at han kunne få fem år på topposten.

- Jeg har også en svaghed for en tredje europæisk kvinde, siger Tusk i College of Europe og afslører kort efter, at det er Helle Thorning-Schmidt.

- Jeg er her hovedsageligt takket være hende. I 2014 var hun min største rival i kampen om jobbet som EU-præsident. Men på opfordring fra Herman von Rompuy trak hun sit kandidatur og støttede mig, siger Donald Tusk.

I sommeren 2014 blev Thorning i offentligheden ved med at afvise, at hun var kandidat til jobbet. Hun slog en tyk streg under det på vej ind til det topmøde, hvor stats- og regeringscheferne skulle vælge en afløser for von Rompuy.

Men inde i lokalet var den daværende statsminister ganske tæt på at få jobbet. Halvandet år senere blev hun i stedet direktør for Save the Children International.

Tusk, som har vundet mange britiske hjerter på grund af sin håndtering af brexit, holdt onsdag en lang tale i College of Europe i anledning af studieårets åbning.

Polakken er kendt for at have godt greb i sit publikum med humor, og han slog sig også løs i Brugge.

- Tillad mig til slut at sige noget, som jeg aldrig havde turdet sige for nogle måneder siden, for så var jeg blevet fyret. Og i dag er det simpelthen for sent med en rigsretssag mod Donald... I hvert fald den europæiske (Donald).

- Der er britisk valg om en måned. Kan det (brexit) stadig gøres om? Hannah Arendt (filosof, red.) lærte os, at ting kun kan laves om, når folk begynder at tænke på det. Derfor er de eneste ord, jeg kan tænke på i dag: Giv ikke op.

- I denne kamp har vi haft tillægstid. Vi er allerede i forlænget spilletid, og måske ender det med straffespark, siger Tusk.

Tusk tog over i slutningen af den græske gældskrise, og han har ledet slagets gang blandt stats- og regeringscheferne i tider med splittelse mellem øst og vest.

Men forhandlingerne og processen mod brexit vil stå tilbage som det altoverskyggende og historiske under hans periode som EU-præsident.

1. december overtager den tidligere belgiske premierminister Charles Michel posten som præsident i unionen.