Tusindvis markerer muslimsk helligdag i Irak trods coronafrygt

I byen Karbala var gaderne søndag fyldte, selv om sundhedsmyndigheder har advaret mod at deltage i festivalen på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

Ashura er ifølge de shiitiske muslimer dagen, hvor profeten Muhammeds barnebarn Hussein blev dræbt i slaget ved Karbala i år 680.

Ved søndagens fejring i den hellige by Karbala bar mange af deltagerne mundbind for at minimere risikoen for smitte med coronavirus.

Her myldrede de mange tusinde shiitiske muslimer til Husseins tempel og gennemførte det traditionelle morgenritual.

Lignende ritualer fandt sted i andre irakiske områder med shiitisk flertal.

Myndighederne i Irak havde ellers advaret mod at deltage i markeringen af Ashura.

I Irak er flere end 231.000 testet positive for coronavirus, mens der er registreret knap 7000 dødsfald blandt coronapatienter.

Ashura tiltrækker normalt tusindvis af muslimer fra udlandet, men i år har der været lukket for indrejse på grund af coronakrisen.

Ashura-festivalen var bandlyst under den tidligere totalitære statsleder Saddam Hussein, der blev væltet i 2003.