Tusindvis går på gaden i Sofia og forlanger magtskifte

De seneste tre måneder har der jævnligt været demonstrationer i landet med krav om, at regeringen træder tilbage.

Lørdag samledes demonstranterne, de fleste af dem unge, foran parlamentet hvor der blev råbt "træd tilbage" og "mafia".

Onsdag udtrykte EU-Kommissionen bekymring over retssystemet i Bulgarien samt manglende fremskridt i bekæmpelse af korruption i landet. Pressefriheden i Bulgarien er også under pres ifølge kommissionen.

Nylige meningsmålinger har indikeret, at over 60 procent af Bulgariens befolkning støtter demonstranternes krav om at få en ny regering.

Landet centrum-højre premierminister Boyko Borisov har nægtet at forlade posten, før hans periode udløber i marts 2021. Borisov har været regeringsleder i næsten ti år.