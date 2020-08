Tusindvis er anholdt for coronarelaterede forbrydelser i Kina

Flere af de anholdte er blandt andet mistænkt for at slå sundhedsarbejdere ihjel, sælge defekt medicinsk udstyr og for at lyve om deres rejseaktiviteter.

I en af sagerne blev en mand anholdt for at tæske en person til døde, efter at personen havde mindet ham om at bruge ansigtsmaske i et supermarked.

I en anden sag blev en person anholdt for bevidst at køre sundhedsarbejdere ned med en bil, mens en person i en tredje sag blev anholdt for at stikke en sundhedsinspektør med en dolk under et temperaturtjek.

Flere andre personer er blevet beskyldt for at begå underslæb med penge indsamlet til velgørenhedsarrangementer, der var øremærket til at hjælpe patienter syge med covid-19.

- Fra januar til juli blev 5797 personer anholdt, mens 6755 blev retsforfulgt, sagde Kinas statsanklager torsdag i en meddelelse.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvor mange personer, der stadig er tilbageholdt, og om nogen allerede er blevet dømt.