Tusindvis af visa skal løse chaufførkrise

De skal sikre, at der er arbejdskraft nok til, at benzin og varer kan komme frem til tankstationer og dagligvarebutikker.

- Efter 18 meget svære måneder ved jeg, hvor vigtig denne jul er for os alle, siger briternes transportminister, Grant Shapps, i en meddelelse.

- Det er derfor, vi gør dette så tidligt som muligt for at sikre, at forberedelserne fortsat er på rette spor.

Krisen er opstået, efter at flere chaufførers mulighed for at arbejde i Storbritannien er blevet forringet af briternes exit fra EU.

Derudover har det på grund af coronapandemien ikke været muligt at udligne tabet af udenlandske chauffører ved at uddanne nye.

Det skal de midlertidige visa hjælpe på.

Men både oppositionspartiet Labour og erhvervsorganisationer kritiserer planen for at være utilstrækkelig.

- Det svarer til at pjaske et par dråber vand på et bål, siger Ruby McGregor-Smith, som er chef for det britiske handelskammer, ifølge erhvervsmediet Bloomberg.

De midlertidige visa skal løbe fra næste måned indtil sent i december. 5000 af de 10.500 visa skal gå til lastbilchauffører.

Men det er langtfra sikkert, at særligt mange vil have interesse i løsningen.

Til det britiske nyhedsbureau PA fortæller Imran Mustafa - der flyttede til Barcelona fra Pakistan for otte år siden og har været chauffør i tre år - at et visa på 12 uger ikke får ham til at rykke tilværelsen op med rode.

- Det er et midlertidigt visum, og det er meget kort tid. I disse tider har folk ikke penge til at rejse. Ingen vil tage afsted for blot tre måneder, siger han til PA og fortsætter:

- Jeg ville være klar til at flytte, men ikke kun i tre måneder. Det er ikke nok tid, da jeg ikke kender vejene, kortene eller ved, hvordan det hele fungerer. Jeg tror, at det vil give problemer eller ulykker.

Tiltaget anses af britiske medier for at være en kovending for premierminister Boris Johnson.

Han har blandt andet talt om brexit som en mulighed for at skabe en britisk økonomi, der er uafhængig af EU-regler og unionens arbejdskraft.

Cirka 25.000 udenlandske chauffører har forladt de britiske øer i forbindelse med brexit og er flyttet til det europæiske fastland. Det skriver Reuters.

Ifølge den britiske transportsektor mangler der i øjeblikket cirka 100.000 lastbilchauffører i Storbritannien.

Ifølge Sky News oplevede flere af de store benzin- og dagligvarekæder søndag fortsat forstyrrelser i leverancerne. Men de fleste meldte, at der hurtigt blev fyldt op igen.

Transportminister Grant Shapps ser det som afgørende, at briterne ikke ændrer adfærd.

- Det allervigtigste er faktisk, at folk opfører sig sådan, som de normalt ville gøre. Så er der hverken køer eller mangel ved benzinstationerne, siger han ifølge Reuters.