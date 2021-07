Tusindvis af australiere kræver mere frihed under nedlukning

Demonstranter er denne weekend gået på gaden i flere australske byer for at protestere mod de restriktioner, der er blevet indført for at dæmme op for et stigende antal smittede i landet.

Det skriver BBC.

Lørdag samledes tusindvis af demonstranter i millionbyen Sydney, mens der også blev afholdt mindre demonstrationer i storbyerne Melbourne og Brisbane.

Demonstranterne råbte "frihed", mens de marcherede gennem centrum af Sydney - de fleste uden mundbind på. Andre bar skilte med teksten "drop mundbind og brug din stemme" og "vågn op, Australien".

Mindst 57 personer er blevet anholdt i forbindelse med lørdagens protester, oplyser politiet.

To personer er blandt andet blevet anholdt for at slå en politihest med knytnæve i hovedet under protesten.

Politiet har desuden delt mere end 500 bøder ud det seneste døgn til folk, der har brudt restriktionerne. De fleste af bøderne blev uddelt i forbindelse med demonstrationer, skriver The Sydney Morning Herald søndag.

Demonstranterne er utilfredse med den australske regering, der har genindført nedlukning i flere af landets storbyer efter et nyt udbrud med coronavirus.

Udbruddet med den mere smitsomme Delta-variant har udfordret landets strategi med at have meget få eller ingen smittede.

Sydney har været lukket ned i mere end fire uger, hvor borgere ikke må forlade deres hjem, medmindre det er for at købe dagligvarer og medicin eller gå til lægen.

Det seneste døgn er der registreret 141 nye smittede i delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger.

Delstatslederen i New South Wales, Gladys Berejiklian, siger søndag, at hun væmmes over de mange demonstranter, der gik på gaden i Sydney lørdag.

- Millioner af millioner af mennesker overalt i vores stat gør det rigtige, så det knuser mit hjerte, at folk tilsidesætter deres medborgere og risikerer at smitte deres nærmeste, siger Berejiklian ifølge The Sydney Morning Herald.