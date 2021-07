Tusinder protesterer mod vaccinekrav i Frankrig

- Alle har retten over deres egen krop. Det kan ikke passe, at præsidenten for en republik har retten til at træffe beslutninger om mit individuelle helbred, siger en demonstrant, der kalder sig Chrystelle, til Reuters i Paris.

Ifølge nyhedsbureauet er der også protester i byerne Marseille, Lyon og Lille samt i flere andre mindre byer.

Frankrig, der har en vis vaccinemodstand og -skepsis, har påbegyndt vaccination af over halvdelen af sin befolkning.

Billeder fra protesterne i Paris viser, at flere højreorienterede politikere holder taler.

Men grundet en ny bølge af smitte - udløst af den allestedsnærværende Delta-variant - har landet indført nye tiltag for at få endnu flere vaccineret.

De indebærer pligt til vaccination for sundhedsmedarbejdere og krav om coronapas for adgang til barer, restauranter og biografer og blev præsenteret af præsident Macron tidligere på ugen.

På et besøg i et vaccinecenter i Anglet i det sydøstlige Frankrig siger premierminister Jean Castex, at vacciner er den eneste måde at få bugt med covid-19.

- Jeg hører modstanden, der er vakt, men jeg mener, at vi for enhver pris må overbevise vores landsmænd om at blive vaccineret. Det er den bedste måde at håndtere denne sundhedskrise på, siger han ifølge Reuters.

Den franske avis Les Echos skriver på sin hjemmeside, at 1200 mennesker demonstrerer i byen Perpignan i det sydlige Frankrig nær grænsen til Spanien.

Det sker med råb om, at præsident Emmanuel Macron skal trække sig, og frihed.

Tidligere på ugen udløste udmeldingen også markant protester i Frankrig, hvor politiet måtte bruge tåregas. Ifølge Reuters bliver demonstrationerne forstærket af personer fra den sociale protestbevægelse "De Gule Veste".