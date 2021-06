Tusinder protesterer mod kinesisk universitet i Ungarn

De protesterer mod regeringens planer om at lade et kinesisk universitet åbne en afdeling i byen.

Premierminister Viktor Orbán vil indynde sig hos kineserne, lyder kritikken.

Mange frygter, at et kommende kinesisk universitet vil undergrave kvaliteten i de videregående uddannelser.

Det vil også øge Kinas indflydelse i Ungarn såvel som i EU, mener de.

- Jeg er ikke enig i, at vort land skal styrke den feudale relation med Kina, siger den 22-årige studerende Patrik, der gik med i demonstrationen.

Pengene bør i stedet bruges "til at forbedre vores egne universiteter i stedet for at bygge et kinesisk", mener han.

Orbáns regeringsparti, Fidesz, indgik i april en aftale med Fudan-universitetet i Shanghai om at bygge en afdeling af universitetet i Budapest. Indtil da var der planer om at bygge studieboliger på det sted.

- Fidesz sælger ud af boliger til ungarske studerende og af deres fremtid, bare så det kan få det kinesiske diktaturs eliteuniversitet til landet, skriver arrangørerne bag lørdagens demonstration på Facebook.

Borgmesteren i Budapest, den liberale Gergely Karacsony, er også imod regeringens planer.

Onsdag meddelte han, at vejen i det pågældende område vil blive omdøbt.

Fremover får de navne som "Dalai Lama Vej", "Uighur Martyrernes Vej" og "Befri Hongkong Vej" - alt sammen vejnavne med referencer til Kinas krænkelser af menneskerettighederne.

Regeringen forsvarer sig med, at Fudan er et førende universitet, og at "de studerende kan lære fra de bedste".

Tamas Schanda, der er viceminister i Orbáns regering, betegner lørdagens demonstration som "politisk hysteri", der kun er baseret på skriverier i medierne og ubegrundet sladder.

Men både oppositionen og økonomer har kritiseret projektet. De mener, at det er for dyrt, og at planerne ikke er kommet i stand på en gennemskuelig måde.

Tidligere på ugen lød det i en reaktion fra Kina, at "nogle få politikere" forsøger at få opmærksomhed og ødelægge samarbejdet mellem Kina og Ungarn.