Tusinder opfordrer til forårsrevolution i Myanmar

Landet har i tre måneder været ledet af et militærstyre, der tog magten ved et kup den 1. februar.

Siden da har både storbyer, landområder, fjerne bjergegne og endda oprørskontrollerede områder været præget af demonstrationer og oprør.

Søndag samledes unge i centrum af Myanmars største by, Yangon, med slagord mod styret.

- Vores mål er at styrte militærdiktaturet, råbte de, mens de holdt tre fingre i vejret - et symbol på modstanden mod militærstyret.

De forsvandt hurtig ned gennem sidegaderne for at undgå at blive anholdt eller skudt af sikkerhedsstyrker.

Militærstyret har slået hårdt ned på demonstranterne. Siden 1. februar er mindst 759 mennesker blevet dræbt, og tusinder er blevet anholdt.

Også i delstaten Shan i det østlige Myanmar var tusindvis af unge på gaden.

- Vi kan ikke styres, lød det på et banner.

Medier i Myanmar skriver, at politi og soldater jagtede de unge gennem gaderne og anholdt adskillige af dem.

- De anholder hvert eneste unge menneske, de ser, siger en kilde i Yangon. Han tilføjer, at han selv gemmer sig for tiden.

- Nu er jeg spærret inde.

I Shan-delstaten åbnede sikkerhedsstyrker ild mod en gruppe demonstranter og dræbte mindst én af dem.

- Han blev skudt i hovedet og døde omgående, fortæller en af hans venner, der ikke vil have sit navn frem.

Han fortæller, at han skyndte sig at bringe liget af sin døde ven i sikkerhed.

- De kræver at få hans lig, men vi vil ikke give dem det. Vi begraver ham i dag, siger vennen.

I alt meldes mindst fem demonstranter dræbt i Myanmar søndag.

Også i den nordlige delstat Kachin skød sikkerhedsstyrker mod demonstranter og kastede sågar en granat mod en menneskemængde.

En 33-årig mand blev skudt i hovedet, og mange andre er såret. De får behandling "på et hemmeligt sted", fortæller en demonstrant.

- De kan ikke tage på hospitalet og få behandling, så bliver de anholdt, siger demonstranten.

I Yangon var der også meldinger om flere bombeeksplosioner søndag. Disse eksplosioner forekommer stadig hyppigere i byen.

Myndighederne giver "uromagere" skylden for eksplosionerne.

Militærets vold har imidlertid også vakt vrede blandt mange af Myanmars oprørsgrupper, som for fleres vedkommende har været i konflikt med militæret i årevis.

Flere af grupperne har stillet sig på demonstranternes side. Det gælder blandt andet Karen National Union (KNU), som er en af Myanmars største oprørsgrupper.

På det seneste har der været fornyede kampe mellem KNU og militæret.