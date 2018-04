Tusinder kræver retfærdighed for dræbte mexicanske studerende

Næsten 12.000 mennesker i byen Guadalajara i den vestlige del af Mexico gik torsdag på gaden for at kræve retfærdighed for tre filmstuderende, der er blevet dræbt i en forbrydelse, som har chokeret landet.

Over en måned efter deres forsvinden bekræftede myndighederne mandag, at 25-årige Aceves Gastelum, 20-årige Daniel Diaz og 20-årige Marco Avalos er blevet bortført, tortureret og dræbt af medlemmer af et narkokartel. Derefter blev deres kroppe opløst i syre.