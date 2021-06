Tusinder fejrer Netanyahus afgang i Israel

Bilerne dytter, folk jubler og klapper og de blåhvide israelske flag blafrer. Skum daler ned over de mange, der er samlet for at feste på Rabin-pladsen i Tel Aviv søndag aften.

Tusindvis af israelere er strømmet ud på gaderne i kystbyen for at fejre, at et flertal i parlamentet har stemt for en ny koalitionsregering, der gør Benjamin Netanyahu til oppositionsleder i stedet for premierminister.