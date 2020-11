Tusinder demonstrerer i Frankrig mod politiet og ny lov

Tusindvis af mennesker er lørdag gået på gaden i Frankrig for at protestere mod en ny sikkerhedslov. Den indeholder en paragraf, som forbyder at fotografere og filme betjente i visse situationer.

Protesterne kommer, efter at billeder har vist, hvordan en sort mand overfaldes og gennembankes af flere politifolk.

I Paris er demonstranter gået i optog fra Place de la Republique til Place de la Bastille. De mange mennesker står tæt trods coronapandemien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

”Politi overalt, justits helt væk”, ”Politistat” og ”Smil, når du får bank” står der på nogle af de skilte, som demonstranterne bærer.

En bil er væltet, og der er opført en barrikade på en gade, hvorfra røg kan ses stige op fra et bål. En lille gruppe kaster med sten mod de udkommanderede politifolk.

Den nye sikkerhedslov vil begrænse pressens ret til at gengive billeder af politifolks ansigter.

Men torsdag dukkede der en video op, der sætter spørgsmålstegn ved den nye lov.

Videoen viser, hvordan en sort mand, Michel Zecler, presses ind i sit musikstudie i Paris af tre betjente og i flere minutter gennembankes. Politifolkene var ikke opmærksomme på, at Zecler i loftet havde anbragt et overvågningskamera.

Anledningen til, at politiet havde passet ham op, var, at han i strid med coronareglerne ikke bar et mundbind.

De tre betjente er siden blevet suspenderet.

Præsident Emmanuel Macron sagde fredag aften, at det var en ”skamfuld” afstraffelse af Zecler.

Videoen har chokeret mange i Frankrig. Politikere, sportsstjerner og andre prominente personer har på de sociale medier taget afstand fra politiets opførsel.

/ritzau/