Tusinder af soldater forhindrede protester i Washington

Det var først og fremmest tilhængere af Joe Biden og Kamala Harris, der var ude i gaderne i Washington D.C. for at markere indsættelsen af den nye præsident og vicepræsident onsdag. Et massivt sikkerhedsopbud forhindrede uroligheder som dem, den amerikanske hovedstad oplevede for to uger siden.

Foto: Spencer Platt/Ritzau Scanpix