Tusinder af familier flygter fra kampe i Kunduz

Talibanerne har omringet den strategisk vigtige by efter at have indtaget de omkringliggende distrikter og grænseovergangene til nabolandet Tadsjikistan.

Nu kæmper de med Afghanistans hær om kontrollen med storbyen med lidt over en kvart million indbyggere.

- Omkring 5000 familier er blevet sendt på flugt af kampene, siger Ghulam Sakhi Rasouli, der er chef for den myndighed i provinsen, der tager sig af flygtninge og fordrevne.

Op mod 2000 af de familier menes at være flygtet til hovedstaden Kabul eller til andre provinser.

Mange af de familier, der er blevet i Kunduz by, har søgt tilflugt i en skole. Et medlem af bystyret siger, at de fordrevne familier har fået mad og anden hjælp her.

På skolens område sidder snesevis af afghanere, først og fremmest kvinder og børn, i de telte, der er stillet op.

- Vi er seks familier, der har boet sammen her i tre dage. I kan se, at mine børn sidder på jorden, fortæller Juma Khan, der er flygtet med sin familie.

- Vi har stadig ikke fået nogen hjælp. Der kom et team i dag for at se til nogle af familierne, men de gik efter et par minutter, tilføjer en anden mand, der også har søgt tilflugt ved skolen.

Siden kampene brød ud for lidt over en uge siden, er 29 civile blevet dræbt og 225 såret, viser en opgørelse fra sundhedsmyndigheder i Kunduz.

Siden begyndelsen af maj har Taliban indledt en række offensiver mod Afghanistans hær. Den militante bevægelse oplyser selv, at den har indtaget næsten 90 af landets mere end 400 distrikter.

Regeringen bestrider en del af Talibans oplysninger, men det er vanskeligt at få en uafhængig vurdering af situationen.

Volden er steget, efter at USA og de øvrige Nato-lande begyndte at trække deres soldater ud af Afghanistan.