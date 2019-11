Turistselskaber ønsker hajkontrol ved Great Barrier Reef

I et brev offentliggjort mandag opfordrer en række turistselskaber i delstaten Queensland til at indføre ikke-dødelige foranstaltninger mod hajer. Det gælder blandt andet udkigsposter fra luften og indhegnede svømmeområder.

Turismeoperatører opfordrer til en presserende regeringsindsats for at kontrollere hajer i det australske koralrev Great Barrier Reef. Det sker efter flere angreb.

- Langsigtede løsninger vil kræve en bedre forståelse af hajernes bevægelser og en detaljeret analyse af de nylige hændelser, skriver selskaberne i brevet.

I sidste uge blev to britiske turister såret under et hajangreb nær Airlie Beach ved den populære turistdestination Whitsundays, der besøges af flere end 750.000 mennesker om året.

En 28-årig mand fik bidt sin fod af, mens en 22-årig mand fik alvorlige skader på benet.

De to mænd var ude at snorkle ved Great Barrier Reef, da de blev angrebet af en haj.

Mændene har fortalt, at de kæmpede og tæskede løs på hajen i vandet, da de blev angrebet.

I november sidste år døde en 33-årig australsk mand, efter at han var blevet bidt i både arme og ben af en haj ligeledes i Whitsundays.

Manden var på sejltur på en yacht i området, hvor han svømmede og stod på paddleboard. Han blev angrebet, mens han svømmede ved siden af yachten.

Den 33-årige døde efterfølgende af et stort blodtab.

To måneder tidligere blev en 46-årig kvinde og en 12-årig pige bidt af hajer med en dags mellemrum. Det førte til en hajoffensiv, hvilket betød, at seks hajer blev fanget med kroge og dræbt inden for en uge.

Inden da havde der ikke været et hajangreb ved Whitsundays i otte år.

Queensland tabte i september en sag i retten om at få lov til at bruge kroge med madding på til at fange og dræbe hajer på revet.

Delstaten skal nu slippe hajerne fri, efter de er blevet fanget.