Tunesiens største parti kræver premierministers afgang

Ennahda siger, at partiet har mistet tilliden til premierministeren, efter beskyldninger om at han skulle have en interessekonflikt.

I sidste måned delte et uafhængigt medlem af parlamentet dokumenter, der indikerer, at premierministeren ejer aktier i et selskab, som har vundet kontrakter for omkring 15 millioner dollar hos regeringen.

Ennahda og dets 54 parlamentsmedlemmer skal bruge 109 stemmer for at vinde en mistillidsafstemning. Partiet vil forsøge at få opbakning hos de allierede partier Karama og Tunesiens Hjerte.

Elyes Fakhfakh sagde mandag, at han vil foretage en ministerrokade i kabinettet, i hvad der ligner et forsøg på at fjerne Ennahdas seks ministre fra regeringen.

Men med Ennahdas modsvar risikerer premierministerens regering nu at blive den første nogensinde i Tunesien, der ikke holder i seks måneder.

Elyes Fakhfakh benægter, at han har gjort noget forkert eller korrupt i forbindelse med sagen.

Han har lovet at træde tilbage, hvis efterforskere finder ud af, at han har gjort noget galt.

Ud over at skulle forholde sig til et mistillidsvotum kæmper den tunesiske regering med at få gang i landets økonomi.

Mandag sagde regeringen, at den har bedt fire lande om at udskyde Tunesiens tilbagebetaling af gæld.

Det nordafrikanske land har haft problemer med at genoplive landets kollapsede økonomi siden revolutionen i 2011, der startede Det Arabiske Forår.

Situationen er ikke blevet bedre af, at coronapandemien har slået den globale økonomi voldsomt tilbage.