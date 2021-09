Tunesiens præsident giver sig selv næsten ubegrænset magt

Saied har forsvaret sine handlinger ved at henvise til en national nødsituation. Hans modstandere kalder det et kup.

Kais Saieds indgriben i det politiske system har undermineret de fremskridt, der er blevet taget i Tunesien som følge af landets revolution i 2011.

Revolutionen satte en stopper for et mangeårigt enevældigt styre og udløste det arabiske forår.

Efterhånden som ugerne er gået siden 25. juli, er Saied kommet under et stigende pres fra tunesiske politikere og vestlige partnere for at udpege en premierminister samt forklare, hvordan han agter at komme ud af krisen.

Men de tiltag, præsidenten har præsenteret onsdag, går langt ud over de skridt, han tog i juli, og giver præsidenten næsten ubegrænset magt.

De nye regler tillader Kais Saied at udstede "lovtekster" via dekreter, udpege en regering og fastsætte dens politiske kurs samt træffe grundlæggende beslutninger uden indblanding fra andre.

Derudover vil det valgte parlament, han suspenderede i juli ved hjælp af en omstridt fortolkning af forfatningen, ikke kun forblive suspenderet. Parlamentets medlemmer vil også stoppe med at få udbetalt løn, ligesom at de vil blive frataget deres politiske immunitet overfor retsforfølgelse.

Kais Saied har ikke sat nogen tidsbegrænsning på sin magtovertagelse, men siger, at han vil nedsætte et udvalg, der skal hjælpe med at udarbejde ændringer af forfatningen fra 2014.

Dette skal ifølge præsidenten munde ud i "et rigtigt demokrati, hvor folket i sandhed er suverænt".